Группа Газпромбанка получила за I квартал текущего года 33,7 млрд рублей чистой прибыли. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе ГПБ.

«Чистая прибыль составила 33,7 млрд рублей в сравнении с 5,7 млрд рублей нормализованной чистой прибыли за I квартал 2020 года», — говорится в сообщении. Там уточняется, «нормализованная чистая прибыль приведена с учетом нетто-убытка от курсовых разниц в размере 12,7 млрд рублей по выпущенным бессрочным облигациям (погашенным в апреле 2020 года), отраженного в соответствии с МСФО в составе капитала». Учитываемые показатели за 2020 год рассчитаны исходя из нормализованной чистой прибыли, следует из релиза.

Чистый процентный доход группы за три месяца 2021 года составил 47,6 млрд рублей (плюс 23,6% в годовом выражении), чистые комиссионные доходы — 8,9 млрд (плюс 3,5%).

Небанковские сегменты завершили I квартал 2021 года с прибылью от операционной деятельности в 5,5 млрд рублей против 2 млрд за аналогичный период 2020-го.

Активы группы достигли 7 трлн 630,5 млрд рублей (плюс 1,3% к значению на 31 декабря 2020 года).

Совокупный кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки несколько сократился — на 0,4% по сравнению с концом прошлого года, до 5 трлн 232,7 млрд рублей.

Объем корпоративных кредитов сократился на 0,8% за три месяца до 4 трлн 481,1 млрд рублей, розничных кредитов — увеличился на 1,7% до 751,6 млрд. Основную часть розничных кредитов ГПБ составляет ипотека.

Доля неработающих кредитов (просроченных более чем на 90 дней или дефолтных) в совокупном кредитном портфеле немного выросла — с 2,1% на конец 2020 года до 2,2%.

Объем средств корпоративных и частных клиентов на 31 марта 2021 года равнялся 5 трлн 884,4 млрд рублей (плюс 0,9% с начала года), при этом объем средств корпоративных клиентов вырос на 1,7% до 4 трлн 378,5 млрд рублей, физических лиц — уменьшился на 1,2% до 1 трлн 505,9 млрд.



«Размер собственных средств («Базель I») составил 850 млрд рублей в сравнении с 790,8 млрд рублей на 31 декабря 2020 года, коэффициент достаточности капитала составил на отчетную дату 13,6%, капитала первого уровня — 12,6%», — указано в числе прочего в релизе ГПБ.