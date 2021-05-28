Негосударственные пенсионные фонды в I квартале 2021 года увеличили объем вложений в государственные облигации РФ — до 32,4% пенсионных накоплений и 16,5% пенсионных резервов. Такие данные представил Центробанк, пояснив, что «это произошло на фоне снижения рынка облигаций и резкого роста доходностей ОФЗ, что дало возможность фондам покупать их по более низкой стоимости».

Сократились инвестиции в корпоративные облигации, констатируют в ЦБ. Как указывает регулятор, это связано с отрицательной переоценкой и сокращением объема рынка.

Согласно данным «Обзора ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов» , «в портфеле пенсионных накоплений НПФ доля корпоративных облигаций за квартал сократилась на 0,8 процентного пункта, до 52,2%, доля государственных облигаций увеличилась на 1,5 п. п., до 32,4%. В портфеле пенсионных резервов изменения были более сильными: уменьшение доли корпоративных облигаций составило 1 п. п. (до 46,1%), рост доли ОФЗ — 2,5 п. п. (до 16,5%)».

Также уменьшились вложения в более рисковые активы — акции. На этом фоне снизились и доли вложений НПФ в компании реального и финансового секторов, отмечает регулятор.



«На структуру вложений пенсионных резервов, помимо рыночной конъюнктуры, влияли новые правила их размещения, действующие с 1 января 2021 года. Новое регулирование ограничило вложения в активы с дополнительным уровнем риска и приблизило правила инвестирования пенсионных резервов к правилам для пенсионных накоплений», — напоминают в Центробанке.