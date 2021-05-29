В России обновляются правила выдачи заграничных паспортов. Нововведения коснутся граждан, проживающих за рубежом, а также случаев утраты документа, пишет «Парламентская газета» .

Сроки оказания госуслуги не изменят, но правила выполнения отдельных административных процедур пересмотрят. Соответствующий приказ МВД России вступает в силу с 30 мая.

Как следует из текста документа, получить заграничные паспорта смогут граждане России, проживающие на территории страны, а также за ее пределами. Однако последним для этого все равно придется приехать в Россию.

Срок предоставления госуслуги при подаче документов на территории субъекта, где россиянин зарегистрирован по месту жительства, не должен превышать одного месяца. А в случае подачи заявления по месту пребывания заявителя — трех месяцев.

Также в связи с поправками к Налоговому кодексу, принятыми с 1 января 2021 года, пересмотрены случаи, когда за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность не надо платить госпошлину. От нее освобождены лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях.



Для всех остальных госпошлина за оформление загранпаспорта старого образца составит 2 тыс. рублей, а нового — 5 тыс. рублей. Для оформления документа нового образца необходимо сдать отпечатки пальцев.

Подать заявление для получения загранпаспорта можно и через портал госуслуг. Для этого нужно зарегистрироваться и получить полные права доступа. После чего в онлайн-форме заявления ввести необходимые данные, а также сведения о деятельности за последние десять лет (учеба, служба, работа).