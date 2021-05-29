Курс доллара вряд ли достигнет трехзначной отметки до конца 2021 года, не стоит прогнозировать и массовый исход нерезидентов с российских рынков, заявил в интервью РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в преддверии Петербургского международного экономического форума.

«Зимы, хотя на фоне изменения климата превращение летнего града в снег вполне возможно», — сказал он, отвечая на вопрос, чего точно не случится в ближайшие месяцы.

«Примерно с той же вероятностью я оцениваю наступление событий внешней турбулентности, которые могут придать цене доллара в рублях трехзначное значение, массовый исход нерезидентов с российских рынков или создание «ковидного занавеса», которые предсказывают некоторые эксперты», — полагает Сухов.

В этом году курс доллара колебался на Московской бирже в диапазоне от 72 до 78 рублей, большую часть времени — в районе 75 рублей за доллар.