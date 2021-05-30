«ДОМ.РФ» запустил в Воронежской области первый проект аренды для льготных категорий граждан. Для жителей ставка найма будет составлять всего 20% от рыночной, сообщает пресс-служба «ДОМ.РФ».

Арендный дом в составе ЖК «Современник» в Воронеже на 165 квартир и 40 машино-мест введен в эксплуатацию в конце 2020 года и начал заселяться в конце февраля. 41 квартира в доме передана для программы льготной аренды.

По условиям программы, арендатор оплачивает только 20% арендной ставки. Для однокомнатной студии ставка аренды составляет всего 2 900 рублей в месяц (при рыночной 14,6 тыс. рублей в месяц).



Аналогичные воронежскому проекты вскоре будут реализованы и в других регионах страны, сообщил заместитель генерального директора «ДОМ.РФ» Денис Филиппов. «Пилот в Воронеже показал заинтересованность региональных властей в этой программе и ее пользу для жителей. По условиям программы, льготный арендатор оплачивает только 20% от базовой ставки аренды, а разницу компенсирует фонд «ДОМ.РФ» и правительство области в равных долях. Это позволяет привлекать в регион квалифицированные кадры, которые необходимы прямо сейчас», — отметил он.

