«Налог на богатых» необходимо увеличить до 18%, вырученные средства можно направить на обеспечение пенсионеров бесплатными лекарствами, с такой инициативой в разговоре с РИА Новости выступил член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев.



«Повышение НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 миллионов всего на 2% позволило собрать за год 60 миллиардов рублей в благотворительный фонд «Круг добра», который закупает лекарства для тяжелобольных детей. Если мы повысим «налог на богатых» еще на 3%, то есть с 15% до 18%, это позволит собирать дополнительно порядка 100 миллиардов рублей в год — средства, которые как раз нужно направлять на обеспечение пенсионеров бесплатными лекарствами», — рассказал Нифантьев.

Граждане с высокими доходами, по словам общественника, с пониманием отнесутся к такому решению, так как дополнительное повышение НДФЛ на 3% не станет для них критичным.



«Одновременно мы удовлетворим запрос в обществе на справедливость и так называемую прогрессивную шкалу налогов, потому что первичное повышение с 13% до 15% было воспринято гражданами положительно, но не как достаточная мера. Вероятно, «налог на богатых» не покроет полностью расходы на бесплатные лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов отечественного производства, и недостающую разницу придется доплатить из федерального бюджета», — добавил Нифантьев.

Фактически такие траты, как уточнил член ОП РФ, станут инвестициями в отечественную фармацевтическую промышленность и в перспективе окупят себя за счет поступаемых налогов.