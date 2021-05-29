Средневзвешенный срок по выданным в апреле 2021 года ипотечным кредитам обновил максимум с начала публикации наблюдений Банком России, то есть с 2018 года, и достиг 19 лет и 10 месяцев, следует из данных ЦБ.

Средний срок по данной ипотеке вырос по сравнению с мартом на четыре месяца и достиг 237,9 месяца в апреле 2021 года. В то же время средневзвешенная ставка за месяц увеличилась на 0,07 процентного пункта, до 7,3%.

В апреле 2021 года банки выдали более 191,4 тыс. ипотечных кредитов, что на 7,47% выше показателя марта 2021 года и почти в два раза — апреля 2020 года. Объем выданных ипотек составил более 550,8 млрд рублей, это почти на 10% больше, чем в марте, и в 2,5 раза, чем год назад.

Кредиты Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

В целом за первые четыре месяца 2021 года выдано более 609,5 тыс. ипотек на более 1,71 трлн рублей, что почти на 42% больше, чем в аналогичный период 2020 года по количеству, и на 66,4% — по объему.

Общий банковский портфель ипотечных кредитов к 1 мая увеличился более чем до 10 трлн рублей, за год рост составил 25,8%. В том числе объем просроченной задолженности за апрель 2021 года снизился на 1,89% по сравнению с мартом, до 69,7 млрд рублей.