Минэнерго России в партнерстве с Минфином намерено на площадке профильного комитета Госдумы создать рабочую группу по налогам для стимулирования нефтяной отрасли. Об этом сообщается в Telegram-канале Минэнерго.

«Ведомства будут согласовывать свои позиции и оперативно прорабатывать налоговые меры для стимулирования нефтегазовой отрасли», — говорится в сообщении.

«Создание такой группы — важное решение, которое позволит в очень короткие сроки сблизить наши позиции и выйти с дополнительными инициативами по развитию отрасли», — приводятся в сообщении слова замглавы Минэнерго Павла Сорокина. Он добавил, что в рамках группы будут прорабатываться инициативы по различным группам запасов.