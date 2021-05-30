Россияне в апреле стали активно использовать дебетовые карты с овердрафтом: задолженность по такому пластику за год выросла в 3,4 раза, а его количество — в 2,8 раза, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Овердрафт открывается банками к картам, потребитель может пользоваться им как своими средствами — может снять полностью или частично в банкомате, а может расплатиться в магазинах, за счет чего и образуется задолженность по овердрафту. Следующее поступление на карту используется для погашения образовавшейся задолженности. С распространением кредитных карт этот вид кредита стал менее популярным.

По данным «Эквифакса», российские банки в прошлом месяце нарастили выдачу дебетовых карт с овердрафтом в 2,8 раза в годовом выражении — до 18,4 тыс. единиц. Лимит овердрафта в середине весны также вырос — на четверть, до 34,8 тыс. рублей.

В результате объем задолженности по картам с овердрафтом вырос в 3,4 раза — до 639,5 млрд рублей.

«Овердрафты — это уходящий с рынка продукт, на смену которому пришли кредитные карты, поэтому со временем овердрафты сами по себе уйдут с рынка. Рост объема портфеля овердрафтов в ушедшем месяце обусловлен скорее техническими вопросами учета задолженности, которая, по практике, с течением нескольких месяцев снизится до обычных величин», — прокомментировали в бюро.