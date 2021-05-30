Перечисление Белоруссии 500 млн долларов второго транша госкредита со стороны России согласовано, деньги поступят в ближайшее время, но об увеличении помощи Москвы Минску вопрос не ставился. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам переговоров в Сочи лидеров двух стран — Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Как отметил Песков, деньги поступят Минску в ближайшее время. «По крайней мере, для этого не остается никаких препятствий, все согласовано», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Представитель Кремля подчеркнул, что второй транш был анонсирован еще «до всех историй с самолетом», и подтвердил ранее называвшиеся сроки — до конца июня. При этом Песков затруднился назвать точную дату, так как это вопрос финансовых властей.

«Президент Лукашенко не озвучивал каких-либо просьб о дополнительной экономической помощи, вопрос так не ставился», — сказал представитель Кремля.



Тема перехода РФ и Белоруссии к единой валюте также не затрагивалась на встрече, заявил Песков.

«Нет, не затрагивалась», — ответил он на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, в основном на встрече обсуждали дальнейшее развитие торгово-экономического взаимодействия России и Белоруссии и борьбу с пандемией. В частности, как рассказал представитель Кремля, обсуждалось «совершенствование экономического взаимодействия в сфере таких инструментов, как таможенные и налоговые органы». «Проговаривались общие подходы к основным принципам организации таможенного и налогового дела», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

В декабре прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Белоруссии межгосударственного кредита объемом 1 млрд долларов. Он предоставляется двумя траншами по 500 млн долларов в 2020 и 2021 году. 30 декабря Белоруссия получила средства первого транша госкредита в сумме, эквивалентной 500 млн долларов.

16 октября Белоруссия также получила поддержанный Россией кредит в 500 млн долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития сроком до десяти лет.