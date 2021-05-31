Банкиры считают, что законопроект по конвертации бумажных документов в цифровые скорее создаст дополнительные проблемы, чем решит существующие, пишет «Коммерсант» . В Минэкономики, разработавшем документ, пояснили, что он дает право любым компаниям при соблюдении ряда условий перевести бумажные документы в электронные и больше не хранить бумагу, «потенциальный эффект для экономики исчисляется миллиардами рублей».

Как пояснили в ЦБ, сейчас организации всех форм собственности обязаны в силу различных законодательных требований хранить большое количество различных бумажных документов, что влечет дополнительные затраты. По словам председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, сегодня перевести бумажный документ в цифровой формат невозможно без потери им юридической силы. Более того, проблемы есть даже с изменением формата исходно электронного документа.

По словам заместителя главного операционного директора «БКС Мир инвестиций» Алексея Чумакова, пока полностью исключить бумагу из взаимоотношений с физическими лицами невозможно, поэтому возможность конвертации таких документов в электронный вид — отличный выход.

Как уточнили в ЦБ, при доработке законопроекта в него были внесены изменения. Теперь проводить конвертацию и создавать электронные дубликаты документов банки смогут только совместно со всеми лицами, подписавшими исходный документ, подписывать документы необходимо усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Такой подход может затруднить для клиентов и банков переход на цифровой формат, сообщили там. По словам Емелина, у многих клиентов банков, например вкладчиков, УКЭП нет в принципе, и получать они ее не собираются, кроме того, некоторых организаций, с которыми были заключены договоры, уже не существует. Получается, что этим законом смогут воспользоваться только небольшие банки, которым он вообще не нужен, полагает эксперт.

Как считает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, государству реально работающий закон может быть не менее интересен, чем банкам, потому что при полной цифровизации архивов они в какой-то момент могут стать мгновенно доступными для регулятора и силовых структур.