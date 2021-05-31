Размер штрафов для малых и средних предприятий необходимо привязать к выручке компаний. Об этом, как передает ТАСС, говорится в специальном докладе «МСП/Постковид. Время для системных изменений», подготовленном в рамках ежегодного доклада бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова главе государства Владимиру Путину.

«Для снижения административного давления предлагается установить норму, в соответствии с которой впервые совершенное в течение одного года правонарушение при отсутствии отягчающих обстоятельств во всех случаях будет наказываться предупреждением вместо штрафа. Саму шкалу штрафов предложено дифференцировать, поставив размер штрафа в зависимость от категории бизнеса по выручке — микро-, малые, средние предприятия», — отмечается в докладе, который имеется в распоряжении ТАСС.

Также Титов предложил «внедрить запрет на одновременное привлечение юридического лица и его руководителя к ответственности за одно и то же правонарушение».



Помимо этого бизнес-омбудсмен рекомендовал «создать институт медиации в спорах бизнеса с госорганами», «заменить юридический адрес «электронным» адресом субъекта бизнеса на сайте госуслуг», «ввести ответственность за необоснованную блокировку счетов налоговыми органами».