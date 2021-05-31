Стратегия Почты России на 2020—2030 годы предполагает переход к холдинговой модели управления, сообщил в интервью РБК гендиректор компании Максим Акимов. По его словам, это позволит дать новую ответственность менеджменту, возможность «дочкам» получать партнеров, в том числе акционерных, самостоятельно привлекать финансирование, быстро генерировать продукт. Предполагается, что у Почты России будет больше десяти «дочек».

«Стратегия описывает перспективный продуктовый портфель: куда мы идем в части логистики, e-commerce, финансового бизнеса и так далее. Там же есть и вторая часть — как мы должны избавляться от ригидности, меняться сами, добиваться хорошего корпоративного метаболизма, скорости принятия решений и, самое главное, гибкости. Посмотрите на Poste Italiane, Deutsche Post DHL, Singapore Post — это холдинги. И вполне понятно, почему разумная человеческая мысль в других частях света пришла к этому: управлять таким огромным телом в виде монолита невозможно. Жесткая конструкция при любом потрясении рассыпается. Это как авиационное крыло — оно должно иметь некоторую степень гибкости, и холдинговая структура это обеспечит», — пояснил Акимов.



«В некотором смысле прообраз Почты России как холдинга уже существует — у нас уже есть несколько компаний, которые мы расцениваем как «дочки», — «Национальные логистические технологии», Почта Банк, дочерней компанией стал «ПочтаТех». Мы точно уже понимаем, кто у нас в первой линейке на реорганизацию, и приступили к этой работе. Например, ретейл», — рассказал Акимов.

Также он считает целесообразным привлечение миноритарных акционеров в капитал компании. По его словам, Почте России неплохо было бы так или иначе иметь у себя частный капитал — другую сторону для диалога, которая бы давала правильные ориентиры по поводу операционной эффективности и оптимизационной работы внутри. Но пока никакого диалога с государством на этот счет нет, поскольку есть «гораздо более актуальные насущные вопросы», пояснил Акимов. Развивая тему привлечения миноритарных инвесторов, он отметил, что, если бы Почта России решила разместить небольшой пакет акций на бирже в рамках IPO или private equity, желающих было бы много, «книгу заявок» компания могла бы очень эффективно закрыть.

Согласно стратегии организации, ее инвестиционная программа в ближайшие пять лет потребует 127 млрд рублей. Акимов рассчитывает, что компания «спокойно найдет» эти средства за счет кредитов. К прямым субсидиям от государства, по его мнению, компании возвращаться не стоит. Как только Почта России будет получать прямые субсидии на поддержание сети или на латание дыр в нашей операционной модели, она будет деградировать как игрок, никакой менеджер не сможет этой деградации сопротивляться, заключил Акимов.