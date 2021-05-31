Минсельхоз предложил правительству создать государственный интервенционный фонд сахара, объем может составить до 500 тыс. тонн, рассказал в интервью «Известиям» министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он отметил, что его закупки следует проводить где-то в сентябре — октябре, то есть в период начала выработки сахара, а реализовывать — при необходимости, когда понадобится выровнять его цену на рынке.

«Мы рассматриваем возможность закупки сахара, поскольку это высоковолатильный товар, его стоимость сильно зависит от урожая сахарной свеклы. Мы считаем, что запас в фонде может составлять до 500 тыс. тонн, это приблизительно месячное потребление сахара в России. Закупки, по нашему мнению, следует проводить где-то в сентябре — октябре, то есть в период начала выработки сахара. А реализацию, соответственно, в случае необходимости калибровки цены, когда это потребуется», — отметил министр.

По его словам, такая мера может обеспечить бесперебойные поставки сахара и сохранить стабильную ценовую ситуацию в долгосрочной перспективе. Сейчас этот вопрос обсуждается в правительстве, решения пока нет, пояснил Патрушев.

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Минсельхоз также планирует сделать традиционные запасы зерна, в этом году объем может составить около 3 млн тонн. «Действительно, планируем предложить правительству создать запасы зерна в интервенционном фонде порядка 3 миллионов тонн. Сейчас там осталось чуть более 100 тысяч тонн. Хочу подчеркнуть, что цель этого инструмента — не формирование резерва (России в отличие от многих других стран хватает имеющихся на рынке переходящих остатков), а регулирование цен. Если стоимость зерна в мире растет, и это влияет на внутренний рынок, создает риск для наших переработчиков, то нам нужно как-то реагировать. В этом случае государство может закупать зерно в фонд и затем реализовывать его по цене, которая их будет устраивать», — отметил Патрушев.