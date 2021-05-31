Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил отменить налог на дивиденды для малых и средних предприятий в форме ООО с одним учредителем. Об этом говорится в специальном докладе «МСП/Постковид. Время для системных изменений», подготовленном в рамках ежегодного доклада Титова главе государства Владимиру Путину, передает ТАСС.

«Отменить налог на дивиденды для МСП в форме ООО с одним учредителем или учредителями — членами одной семьи. Отменить налоги для видов деятельности, связанных с улучшением экологии», — отмечается в материалах спецдоклада, которые предоставила ТАСС пресс-служба Титова.

В спецдокладе также предлагаются другие меры по совершенствованию налогообложения сектора МСП. В частности, для патентной системы налогообложения предлагается увеличить максимально возможную среднюю численность наемных работников с 15 до 30 человек. Для общей системы налогообложения — ввести на три года льготную ставку по налогу на прибыль в размере 10% для тех юридических лиц, которые перешли на общую систему налогообложения с единого налога на вмененный доход (ЕНВД отменен с 2021 года. — Прим. ТАСС).



Помимо этого в докладе предлагается «расширить действие инвестиционного вычета, распространив его не только на налог на прибыль, но и на налог на имущество организации, НДС, акцизы».