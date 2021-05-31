Депутаты из фракции ЛДПР в понедельник вносят в Госдуму законопроект об ограничении времени переработки при ненормированном рабочем дне 120 часами в год, а также о привязке продолжительности дополнительного отпуска к фактической переработке. Об этом сообщает ТАСС, уточняя, что текст и пояснительную записку в своем Telegram-канале разместил один из авторов — глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции Ярослав Нилов.

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Согласно его действующей редакции, ненормированный рабочий день — это особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к работе за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. «Необходимость» и «эпизодичность» привлечения к выполнению трудовых функций за пределами установленной для работников продолжительности рабочего времени являются оценочными категориями, приблизительные ориентиры по которым ни законодательно, ни судами не установлены», — указывают авторы в пояснительной записке. Также в законе не установлено «никакой связи между фактически отработанным временем за пределами рабочего дня и продолжительностью предоставляемого за это работнику дополнительного отпуска».

В ЛДПР констатируют, что «работодатели часто злоупотребляют применением ненормированного рабочего дня, заменяют данным понятием сверхурочную работу, устанавливают такой режим работы большинству работников в организациях как государственной (муниципальной), так и частной форм собственности».

В связи с этим предлагается внести изменения в статьи 101 и 119 Трудового кодекса. В частности, законопроектом вводится предельный временной период — не более 120 часов в год — переработки в режиме ненормированного рабочего дня. Также предусматривается необходимость точного учета времени, фактически отработанного каждым работником за пределами рабочего дня, и привязка предоставляемого дополнительного отпуска к фактически отработанному времени в ненормированном режиме.

Эти положения не будут распространяться на руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров, а также заключивших трудовые договоры членов коллегиальных исполнительных органов организаций. Авторы поясняют, что «организовать учет времени их работы в неурочные часы не представляется возможным».



Принятие законопроекта позволит защитить законные права и интересы работников, обеспечит сохранение их здоровья, рассчитывают авторы.