Решить проблему бедности в России можно только с помощью пособий для оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Такое мнение высказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью телеканалу РБК.

«Проблема бедности — сейчас нет другого способа (решить ее. — Прим. ред), кроме введения пособий для тех категорий людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации», — сказал он. Как отметил первый вице-премьер, государство научилось идентифицировать таких граждан и быстро доводить до них деньги.

«Системно этот вопрос мы собираемся решать созданием так называемого социального казначейства. У нас казначейство сейчас видит каждое домохозяйство и может посчитать, оценить, какие там реально доходы, какое имущество и так далее, и настроить поддержку тем домохозяйствам, которые нуждаются в этой помощи. Это основная задача, которая будет решена в самое ближайшее время», — указал Белоусов. Благодаря этому, по его словам, поддержка реально станет адресной.

Белоусов сообщил, что денежная поддержка россиян во время кризиса мало повлияла на инфляцию в стране. «В условиях, когда заработки просели, считаю, то, что мы раздали деньги, мало сыграло на инфляции», — отметил он.

