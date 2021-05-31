Российские фондовые индексы в понедельник начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:11 мск опустился на 0,1% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 727 пунктов. Индекс РТС на тот же момент времени снизился на 0,2% и равнялся 1 600,62 пункта.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов отмечает, что сегодня ожидается сохранение выжидательных настроений на рынке «ввиду невнятного внешнего фона и праздников в США и Великобритании, лишающих рынок значимых ориентиров и способствующих снижению торговой активности», с переходом индекса Мосбиржи к проторговке диапазона 3 700—3 750 пунктов.

Эксперт напоминает, что в пятницу индекс Мосбиржи в начале торгов «пытался продолжить рост и протестировал отметку в 3 750 пунктов, однако по итогам торговой сессии потерял 0,2%, откатившись от исторического максимума ввиду фиксации прибыли в финансовом, нефтегазовом и транспортном секторах, вызванной прекращением роста нефтяных котировок и спадом оптимизма на мировых рынках».