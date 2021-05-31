Средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле 2021 года достиг рекордных 3,06 млн рублей, согласно данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с предыдущим месяцем средний чек ипотечного кредита вырос на 4,8%, с начала года данный показатель увеличился на 8,9%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель вырос на 29,2%.

Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов был отмечен в Москве (6,57 млн рублей), Московской области (4,88 млн рублей), Санкт-Петербурге (4,07 млн рублей), а также в Приморском крае (3,64 млн рублей) и Ленинградской области (3,42 млн рублей).

По сравнению с предыдущим месяцем, наивысший рост среднего чека выданных ипотечных кредитов в апреле продемонстрировали Ставропольский край (плюс 17,2%), а также Самарская (плюс 13%), Воронежская (плюс 11%), Иркутская (плюс 7,6%) и Челябинская (плюс 7,1%) области.