Предложение выдавать налоговый вычет для первоначального взноса на ипотеку на практике может привести к плохо контролируемым злоупотреблениям, считает руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, необходимо идти по пути ускорения и упрощения проверок для получения вычета после заключения сделки и взаиморасчетов.

Ранее сообщалось, что риелторская сеть «Этажи» предложила вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину выдавать средства налогового вычета на покупку квартиры уже при оформлении ипотеки и погашения первоначального взноса.

Часть уплаченного НДФЛ предложили выдавать на ипотеку Люди смогут воспользоваться налоговым вычетом в качестве первоначального взноса.

Как отметила Лазарева, предложение перечислять до совершения сделки при оформлении ипотеки средства налогового вычета при покупке квартиры довольно оригинально, но есть риски, превышающие пользу, и ненужная суета только навредит. «Заключение договора ипотеки не означает, что он будет исполнен. Потребитель может сегодня подписать договор, но не перевести деньги, не отнести документы в Регпалату, расторгнуть договор завтра. Не совсем понятно кто, куда и в каком порядке будет возвращать деньги, если заключения сделки не произойдет. Это дает широкие возможности для злоупотреблений и обнала», — пояснила она.

По ее словам, сокращать сроки камеральных и иных проверок, которые проводит ФНС до перечисления вычета, важно и нужно. ОНФ считает, что установить максимальный срок перечисления средств можно в течение месяца после оформления и регистрации сделки. «Это было бы хорошо и удобно заемщикам, и эти деньги граждане могли бы направлять в банк по заявлению. Но в любом случае, на наш взгляд, делать это нужно после заключения сделки, регистрации и взаиморасчетов», — резюмировала Лазарева.