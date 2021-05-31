Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по росту мирового ВВП на 2021 год до 5,8% против мартовского прогноза роста на 5,6%, говорится в майском экономическом докладе организации. В то же время ОЭСР ожидает роста мировой экономики в 2022 году на 4,4% против увеличения на 4% в мартовском прогнозе.

Организация указывает на то, что глобальное восстановление происходит на фоне продолжающихся вспышек коронавируса, которые становятся менее частыми, но более рассеянными по миру. И хотя к концу 2022 года в большей части мира экономика вернется к допандемическому уровню, этого недостаточно, говорится в докладе.

ОЭСР улучшила прогноз по росту ВВП России до 3,5%, следует из весеннего прогноза. В 2022 году ожидается рост российской экономики на 2,8%. В мартовском промежуточном прогнозе ОЭСР ждала роста ВВП России в 2021 году на 2,7% а в 2022-м — на 2,6%. В 2020 году, по оценкам ОЭСР, российская экономика сократилась на 2,6%.

ОЭСР прогнозирует рост мирового ВВП в этом году на 5,6% Рост мирового ВВП в 2021 году может составить 5,6%, а в 2022 году ожидается на уровне 4%. Такой прогноз содержится в опубликованном предварительном докладе Организации экономического сотрудничества и развития о перспективах экономики стран Группы двадцати и других государств мира, передает ТАСС. Документ ОЭСР озаглавлен «Укрепление восстановления: потребность в ускорении».

Ожидается, что рост ВВП еврозоны в текущем году составит 4,3%, в декабре ожидался рост до 3,6%. При этом в 2022 году ожидается ускорение темпов роста экономики региона до 4,4%. По оценкам ОЭСР, в 2020 году экономика еврозоны сократилась на 6,7%, в марте организация оценивала падение ВВП еврозоны в минувшем году на 6,8%.

ОЭСР также улучшила прогноз по росту ВВП Китая на текущий год до 8,5% с 7,8%, ожидавшихся в марте. Оценка роста ВВП страны на 2022 год улучшена до 5,8%. В 2020-м, по данным ОЭСР, рост ВВП Китая составил 2,3%.