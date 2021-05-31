Уровень инфляции в США в 2021 году будет небывало высоким для этой страны и достигнет 4—5%. Об этом, как передает ТАСС, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью телеканалу РБК.

«В этом году, скорее всего, инфляция в Штатах будет в районе 4—5% по году. Это небывалая для них история», — сказал он.

По словам Белоусова, такие темпы инфляции попадают в «зону волнения», когда эксперты и бизнес смотрят на реакцию Федеральной резервной системы США, оценивают возможности ужесточения политики и изменения учетной ставки.

«В Соединенных Штатах таргет 2%. 2,5% — это уже зона волнения, нужно чего-то думать», — отметил первый вице-премьер РФ.



Он добавил, что существенно выросла инфляция и в европейских странах. «В Европе многие страны привыкли вообще к нулевой инфляции. Сейчас в очень многих странах — порядка 2%. Для них 2% — это примерно то же самое, что у нас 10%», — сказал Белоусов.