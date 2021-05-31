Минфин и ЦБ готовят продолжение реформы ОСАГО, пишет «Коммерсант» . Так, планируется увеличение лимита выплат по страхованию жизни и здоровья пострадавших на дорогах в четыре раза, до 2 млн рублей, отказ от коэффициентов мощности и региона и от учета износа авто при оплате ущерба деньгами.

Сейчас автовладелец может получить выплату от страховщика деньгами или ремонтом — по данным ЦБ, на него приходится лишь 11% выплат, по оценкам страховщиков — до 20%. В ходе проведенной реформы ОСАГО по индивидуализации тарифа экспертами был поднят ряд вопросов, обсуждение которых не было завершено: учет износа при осуществлении выплаты в денежной форме и повышение лимита выплаты по страхованию жизни и здоровья до 2 млн рублей, сообщили в ЦБ. Осенью текущего года планируется начать обсуждение этих вопросов в Госдуме, пояснили в Центробанке.

В ЦБ обсудят необходимость пересмотра тарифов по ОСАГО Зампред ЦБ Владимир Чистюхин отметил, что в целом ситуация по ОСАГО стабильна.

По оценке главы «РЕСО-Гарантии» Дмитрия Раковщика, «в увеличение на 30% базовой средней премии уложатся все новации». Увеличение лимита за причинение вреда жизни и здоровью в четыре раза, по предварительным оценкам, приведет к росту стоимости полиса в пределах 1 тыс. рублей, меньше 100 рублей в месяц, а отказ от учета износа может увеличить годовую цену полиса еще на стоимость полубака бензина, пояснил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Как говорят в союзе, благодаря индивидуализации тарифов средняя цена ОСАГО остается неизменной уже более двух лет — с 2019 года. При этом в 2019 году она снизилась по сравнению с 2018-м на 5% (до 5,5 тыс. рублей). В то же время средняя выплата только в 2020 году увеличилась на 23%, до 83,6 тыс. рублей. Новшества для автомобилистов в самом продукте ОСАГО потребуют некоторой корректировки тарифа, предупредил Уфимцев.