В отличие от финансового кризиса 2009 года, когда российскому государству пришлось спасать банки, в пандемийном 2020 году власти сделали ставку на помощь малому бизнесу. Об этом заявил в интервью РБК первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Мы списали больше 90% выданных кредитов. Это очень хороший результат. Выдали 460 миллиардов рублей с лишним, почти все и списали. Практически никто численность (работников. — Прим. Банки.ру) не сократил», — заявил Белоусов. В начале 2021 года власти одобрили продление программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса («ФОТ 3.0») с повышением ставки с 2% до 3%. По всем программам льготного кредитования в 2020 году было выдано больше 1,5 трлн рублей, или около 20% всех новых кредитов субъектам малого и среднего бизнеса за год, сообщало Минэкономразвития.

При этом Белоусов заметил, что в России упало количество вновь создаваемых малых и средних предприятий. «У нас малый бизнес в среднем живет три года. Что мало, кстати сказать. Потому что в развитых странах это четыре-пять лет обычно. И где-то в год примерно у нас возникает около миллиона новых предприятий, и примерно столько же у нас и прекращает свое существование. А в прошлом году создано было чуть меньше, а ликвидировано было чуть больше», — сказал Белоусов.



За 2020 год количество малых и средних предприятий снизилось на 236 тыс. субъектов, следует из реестра малого и среднего бизнеса ФНС. Результаты опроса малого бизнеса, проведенного аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова, показывают, что треть предпринимателей получали в течение 2020 года господдержку, однако каждый десятый не знал о таких мерах, а 45% компаний не смогли воспользоваться никакими мерами поддержки.