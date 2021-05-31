Банк России в 2021 году проводит надзорное стресс-тестирование по 30 банкам. Кредитные организации представляют результаты своих расчетов стресс-теста на основе единого сценария и с учетом методологических рекомендаций регулятора, говорится в его сообщении .

Как отмечается в информационном материале о подходах по проведению надзорного стресс-тестирования (НСТ) банков, оно помогает оценить финансовую устойчивость сектора и отдельных банков в случае реализации исключительных, но реалистичных событий, негативно влияющих на финансовое положение кредитных организаций.

ЦБ указывает, что в сентябре и октябре 2020 года банкам — участникам НСТ были разосланы подробные поквартальные прогнозы до 2023 года ключевых показателей сценария: 1) показатели, характеризующие экономическую активность (ВВП, валовое накопление основного капитала, расходы на конечное потребление домашних хозяйств и другие); 2) показатели финансовых рынков (курс рубля, доходности ОФЗ, доходности корпоративных облигаций, индексы Мосбиржи, РТС и другие). «Используемый для НСТ сценарий не отражает ожиданий Банка России относительно вероятного развития событий в экономике и банковском секторе на рассматриваемом горизонте. Он служит исключительно для оценки устойчивости банков в условиях гипотетического, но при этом реалистичного и существенного для экономики стресса. Следует отметить, что текущий сценарий имеет достаточную степень консервативности, поэтому Банк России не стал его актуализировать, несмотря на макроэкономические изменения, произошедшие за последние два квартала после рассылки банкам его параметров», — отмечается в материалах Центробанка.

Из них следует, что в НСТ учитываются такие виды риска, как кредитный риск (влияет на достаточность капитала через расходы на резервы на возможные потери), рыночный риск (влияет на достаточность капитала через переоценку активов, оцениваемых по справедливой стоимости), процентный риск банковского портфеля (влияет на достаточность капитала через изменение процентных доходов и расходов на фоне изменения уровня ставок в экономике), валютный риск (влияет на достаточность капитала через результат валютной переоценки активов и пассивов с учетом валютных производных финансовых инструментов), бизнес-риск (влияет на достаточность капитала, а также на способность кредитной организации генерировать доходы через изменение прибыльности различных банковских операций, а также изменение объемов клиентских операций), риск ликвидности. Относительно последнего пункта отмечается, что сценарий НСТ не включает предположений о массовых изъятиях вкладчиками средств из банков и тем самым не учитывает риск ликвидности в явном виде. При этом если банк ожидает, что при ухудшении макроэкономической ситуации ему может быть сложнее привлекать фондирование без повышения ставок по вкладам, то должен учесть это при прогнозе процентных расходов.

Банк России проанализирует расчеты банков и проведет с ними консультации для согласования результатов НСТ. В IV квартале 2021 года регулятор планирует опубликовать отчет об итогах стресс-тестирования.

«Методология и процессы НСТ в настоящее время проходят стадию становления, поэтому стресс-тестирование в 2021 году позволит не только оценить устойчивость банковского сектора, но и уточнить целевую модель НСТ для повышения эффективности процесса, получить обратную связь от банков, выработать рекомендации по проведению стресс-тестирования на следующий год», — отмечают в ЦБ.

Сейчас результаты НСТ не оказывают непосредственного влияния на требования к капиталу отдельных кредитных организаций, но в дальнейшем, по мере развития практики НСТ, Банк России будет рассматривать целесообразность учета результатов стресс-тестов при калибровке надбавки за системную значимость. Это позволит повысить финансовую устойчивость банков, в том числе за счет формирования ими дополнительного запаса капитала на случай стрессовых событий, поясняет регулятор.



Банки, которые вошли в 2021 году в периметр НСТ, в материалах регулятора не перечисляются, но указано, что эти 30 банков включают «все системно значимые кредитные организации и ряд других крупных банков, которые в совокупности репрезентативно представляют банковский сектор».