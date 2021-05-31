Банк России установил официальные курсы валют на 1 июня.

Курс доллара понизился на 29,05 копейки, составив 73,2965 рубля (73,587 рубля на 31 мая). Курс евро опустился на 29,53 копейки до 89,3778 рубля (с 89,6731 рубля на 31 мая).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 14:16 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,45 рубля (плюс 30 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 14:16 мск стоил 89,54 рубля (плюс 32 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 73,1 до 73,49 рубля за доллар и от 89,25 до 89,55 рубля за евро.