Минтранс и госкомпания «Автодор» разработали проект правил взимания платы за проезд по платным дорогам, пишет «Коммерсант» . Проект постановления правительства с «правилами взимания платы за проезд по платным автодорогам общего пользования федерального значения» прошел общественное обсуждение. Документ впервые вводит понятие «электронное средство регистрации проезда» (речь идет о бесконтактных транспондерах), расшифровывает термины «предоплатного» и «постоплатного» расчета за проезд, устанавливает зависимость тарифов от времени суток, дней недели и месяца, категории транспортного средства и способа оплаты. Правила подробно описывают работу системы «свободный поток» (free flow), которая позволяет проезжать участок без остановок перед шлагбаумом, деньги списываются с транспондера.

Документ закрепляет норму, согласно которой при проезде по ЦКАД и аналогичным дорогам с постоплатной системой у водителя есть право заплатить за проезд в течение пяти суток. При нарушении срока к пользователю применяются «меры административной ответственности», предусмотренные КоАП — для владельца легковой машины штраф за проезд без оплаты составляет 1,5 тыс. рублей, для хозяев грузовиков и автобусов — 5 тыс. рублей.

Пока «Автодор» аккумулирует данные о не оплативших проезд владельцах машин. Госкомпания запустила систему рассылки автоматических голосовых сообщений о задолженностях — их получили около 55 тыс. водителей. Ранее председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что оплачивают проезд 70% проезжающих (в конце 2020 года этот показатель составлял 50%). Он добавил, что когда уровень оплаты проезда достигнет 90%, можно перевести на free flow все платные дороги.

В Северо-Западной концессионной компании проект новых правил поддержали. Другие операторы платных участков документ не комментируют. Член президиума общественной организации «Координационный совет по организации дорожного движения» Евгений Литвин обратил внимание на то, что в документе не описывается механизм возврата средств в случае оказания некачественной услуги. Постановление правительства 2010 года, отмечает он, обязывает оператора обеспечивать «беспрепятственный проезд» по платной дороге, но это правило не всегда выполняется — на платных дорогах нередко образуются заторы. Отдельный механизм, считает Литвин, должен быть для грузовиков: для них и тарифы выше, и ущерб от стояния в пробке больше — грозят еще и штрафы со стороны заказчика перевозок.