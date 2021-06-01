В Москве 3—4 июня состоится VII Всероссийский банковский форум «CX Banking Forum 2021. Как трансформировать CX для клиента, но в интересах бизнеса?». Он объединит на своей площадке более 20 спикеров из ведущих компаний банковской отрасли, среди них директор департамента аналитики и контента Банки.ру Сабина Хасанова.

В ходе выступления 3 июня Сабина Хасанова расскажет о том, как менялись банки с точки зрения клиентов в 2020 году: как трансформировался клиентский сервис, что волнует клиентов в условиях кризиса, как меняются меры поддержки в банках, какие цифровые каналы сейчас доступны и не только. Сабина курирует в Банки.ру аналитический центр, отдел анализа банковских услуг и отдел интерактивных сервисов, отвечающий в том числе за «Народный рейтинг». Под ее руководством внедряются новые и совершенствуются текущие продукты и сервисы для банков и пользователей Банки.ру, а «Народный рейтинг» Банки.ру стал крупнейшим агрегатором отзывов по финансовой тематике. Благодаря этому сервису более миллиона пользователей уже поделились опытом обслуживания в банках и продолжают успешно решать вопросы, возникающие во взаимодействии с финансовыми компаниями.

Ключевые вопросы:



Как стать самым рекомендуемым банком?

Чем впечатлить клиента, который видел уже все грани клиентского сервиса?

Как удержать самого искушенного потребителя?

Какие подходы к оцифровке финансовой эффективности клиентского опыта наиболее перспективны?

Как, внедряя роботизацию, оставить клиента не с «холодным сердцем», а с позитивными эмоциями?

На эти и другие вопросы ответят также:

исполнительный директор СберБанка, лидер кластера «Голос клиента» дивизиона «Особенные решения», розничный бизнес, Артем Могилин;

начальник центра развития сервиса управления клиентского опыта Газпромбанка Анна Бирюкова;

начальник управления клиентского опыта Альфа-Банка Анна Кабанец;

директор по сервису банка «Открытие» Майя Кантор;

исполнительный вице-президент по развитию клиентского опыта Райффайзенбанка, CX Research Community Leader Светлана Калинина;

руководитель центра контроля качества и клиентских впечатлений Промсвязьбанка Станислав Скалозуб;

директор департамента клиентского опыта и контроля качества МТС Банка Александр Кирдякин.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке .