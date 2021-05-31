Минэкономразвития разработало поправки к закону об акционерных обществах, чтобы не допустить и исключить из состава органов управления публичных обществ недобросовестных лиц: осужденных с неснятой или непогашенной судимостью за совершение умышленного преступления; лиц с обвинительным приговором суда; тех, кто более двух раз привлекался к административной ответственности в ходе банкротства юрлиц; не смогут входить (даже временно) в советы директоров, занимать пост директора, гендиректора, члена правления и дирекции лица, которые привлекались к субсидиарной ответственности, были дисквалифицированы либо им было отказано в регистрации юридического лица, пишут «Ведомости» .

Если до фактического назначения кандидата на должность выявлены факты несоответствия кандидата требованиям, публичное общество обязано отказать кандидату в назначении на должность; если такие факты выявятся после назначения, такого кандидата придется уволить в течение месяца, говорится в законопроекте.

Как пояснил через представителя замминистра экономического развития Илья Торосов, это требования к деловой репутации, подобные тем, которые применяются в банковском секторе, правило распространяется на все публичные общества с целью повышения эффективности корпоративного управления, предотвращения возможных рисков, а также недопущения недобросовестной коммерческой практики.

По словам партнера практики слияний и поглощений и корпоративного права адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрия Степанова, текущая версия законопроекта требует уточнения формулировок: в первом пункте предлагается ограничение осужденных по умышленному составу; если в отнесении к недобросовестным лицам осужденных за воровство или мошенничество есть логика, то поражение в правах, например, за мелкое хулиганство может показаться чрезмерным и необоснованным; во-вторых, в законопроекте не прописано, кто будет контролировать соблюдение установленных законопроектом ограничений.

Также в тексте законопроекта нет прямого указания публичному обществу по проверке соответствия кандидатов требованиям, но не вполне понятно, как именно будет определяться выявление таких фактов публичным обществом, с какого момента общество будет считаться знавшим об указанных обстоятельствах, отметил глава практики инфраструктуры и ГЧП юридической фирмы Squire Patton Boggs Moscow LLC, член экспертного клуба ЦСР Александр Долгов.