ЦБ обязал банки скорректировать лимиты на объем переводов через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба регулятора.



«Минимальный лимит, который банки могут установить для денежных переводов граждан по счетам через Систему быстрых платежей (СБП), не может быть ниже 150 тыс. рублей в день, что позволит повысить доступность таких переводов», — такая норма предусмотрена положением Банка России № 732-П, изменения в которое зарегистрировал Минюст России.

В настоящий момент некоторые банки занижают лимиты на объем переводов через СБП в сутки, отмечает регулятор. Кредитные организации должны будут скорректировать их до 10 июня 2021 года включительно.

Кроме этого, с 1 апреля 2022 года участники СБП будут обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью мобильного приложения СБПэй, разработанного НСПК. Оно позволяет расплатиться по QR-коду в любых торговых точках, которые принимают оплату через СБП.