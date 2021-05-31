Федеральная налоговая служба (ФНС) будет направлять в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) сведения о снижении дохода семьи, что позволит получить государственную поддержку в беззаявительном порядке. Соответствующий проект федерального закона, разработанный Минтрудом РФ, опубликован в понедельник на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту документа, предполагается, что ФНС будет передавать информацию о снижении уровня дохода семьи в ЕГИССО, где рассчитывается среднедушевой доход и определяется степень нуждаемости для принятия решения об оказании дальнейшей социальной поддержки. «В случае если выявлена нуждаемость по доходам, применяется имущественный критерий, и дальнейшая оценка нуждаемости производится на основе сведений о принадлежащем гражданину и членам его семьи имуществе (как движимом, так и недвижимом)», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что принятие проекта федерального закона позволит выявлять граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, для предоставления им соцподдержки в беззаявительном порядке, предоставлять информацию гражданам о возможности получения мер поддержки исходя из критериев нуждаемости, а также проводить анализ и мониторинг влияния государственной поддержки на положение нуждающихся россиян.