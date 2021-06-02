Финансовый супермаркет Банки.ру запустил для своих пользователей, планирующих в ближайшее время оформить вклад, акцию «Деньги к деньгам»: 50 победителей получат призы по 4 тыс. рублей каждый. В период акции сервис по подбору вкладов на Банки.ру поможет не только подобрать самые выгодные предложения по вкладам в банках России, рассчитать доходность и подать заявку онлайн, но и даст возможность получить дополнительный бонус в виде денежного приза.



Акция действует по 30 июня 2021 года. Условия участия в розыгрыше максимально простые, пользователь должен совершить всего три действия:

Выбрать банк, участвующий в акции. Узнать перечень таких банков можно по специальному ярлыку «Выиграйте 4 000 ₽» или ознакомившись с полным списком на странице акции.

Заполнить заявку на получение промокода.

Оформить вклад с помощью полученного промокода.

Акция «Деньги к деньгам» проводится Банки.ру второй раз. По итогам первой акции, которая завершилась не так давно, определены десять счастливчиков, которые в ближайшее время получат свои денежные призы.

Ознакомиться с правилами акции можно здесь.

