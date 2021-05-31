Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует запустить механизм получения гражданами и органами власти электронных дубликатов документов, созданных в центрах государственных услуг «Мои документы» (многофункциональных центрах) на основе бумажных документов. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает ТАСС.

«Гражданину больше не потребуется лично представлять оригинал документа в органы власти и МФЦ при последующем обращении за государственными услугами. Органы власти и МФЦ обязаны будут запросить недостающие, ранее созданные в МФЦ электронные дубликаты самостоятельно», — сообщил директор департамента развития сервисов и клиентского опыта Минцифры России Алексей Горобцов, чьи слова приводит министерство.

Механизм предполагает, что при обращении гражданина в МФЦ за любой государственной услугой ему будет предложено создать электронные дубликаты подаваемых им документов, которые в дальнейшем будут отображаться в его личном кабинете на портале госуслуг, например, электронные дубликаты паспортов и загранпаспортов, свидетельств ЗАГС, документов об образовании и квалификации и т. д. Полный перечень документов будет утвержден постановлением правительства РФ.

В пресс-службе Минцифры отмечают, что электронные дубликаты будут создавать сотрудники МФЦ только с согласия гражданина. Электронные дубликаты будут заверяться электронной цифровой подписью сотрудника МФЦ. Указанный механизм планируется использовать как при личном посещении заявителями органов власти и МФЦ, так и при обращении граждан за государственными услугами через портал госуслуг.



Возможность получения электронных дубликатов конкретными гражданами и органами власти будет определяться по серии/номеру паспорта или СНИЛС гражданина. Получение электронных дубликатов третьими лицами не допускается.