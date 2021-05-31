СберБанк планирует в 2021 году перевести в новый формат электронные сделки по ипотеке, предоставив возможность клиентам подтверждать свое волеизъявление с помощью СМС. Об этом рассказал в интервью агентству «РИА Недвижимость» вице-президент СберБанка, директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васёв.

«В настоящее время благодаря 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронная сделка переводится в новый формат. Уже пилотируется возможность подтвердить идентификацию клиента и его волеизъявление эсэмэской и провести сделку с мобильного устройства. Технология находится в режиме эксплуатации», — сообщил он.

По словам собеседника агентства, «Сбер» надеется провести во II квартале этого года первую такую сделку, а в III квартале сделать выдачу ипотеки с помощью мобильного доступной в массовом режиме.



Он напомнил, что до 30 сентября 2020 года в связи с коронавирусными ограничениями российские банки могли выдавать ипотеку клиентам удаленно, открывая счета без личного присутствия, и тогда сотрудники СберБанка выезжали домой к заемщикам для подписания документов. «В период, когда количество открытых офисов СберБанка было ограниченно, мы заключили почти 200 ипотечных сделок «с доставкой на дом», — уточнил Васёв.