Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 28 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,4275 рубля. С начала торговой сессии было проведено 26,1 тыс. сделок на 1,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,1—73,49 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,8 рубля, увеличившись на 58 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 4,5 тыс. сделок на 229 млн евро по курсам от 89,25 до 89,8 рубля за евро.

Рубль демонстрировал ослабление вопреки положительной динамике котировок нефти, отмечают эксперты.

«Доллар США вечером слегка прибавляет и торгуется по 73,39 рубля, может далее балансировать в границах 73,2—74,5 рубля. Евро стоит 89,73 рубля и способен колебаться в рамках 89,5—90,5 рубля», — комментирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.