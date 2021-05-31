В московском торгово-развлекательном центре «Щелковский» открылся офис «Сбера» нового формата, где объединены онлайн- и офлайн-форматы работы с клиентами, сообщает пресс-служба кредитной организации. Отделение находится по адресу: Щелковское ш., д. 75.

Дополнительный офис обслуживает физических лиц.

«В безбарьерном пространстве организовано бескассовое обслуживание. Посетители смогут снять деньги как по смартфону или карте, так и по улыбке в современных банкоматах с системой распознавания лиц. Также в новом офисе клиентам будет предложен широкий выбор продуктов экосистемы «Сбера», — говорится в релизе.



Отделение работает в понедельник с 15:00 до 21:00, со вторника по пятницу — с 8:30 до 20:30, в субботу — с 9:00 до 17:00.



