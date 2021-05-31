Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о запрете включать в договоры ряд условий, которые продавцы могут навязать потребителям, сообщил РАПСИ председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

«Подготовленный законопроект повышает гарантии защиты прав потребителей и предусматривает перечень условий, ущемляющих их права. Инициатива запрещает отказывать человеку в исключении из договора неправомерных условий», — отметил Груздев.

По его словам, инициатива предусматривает сроки компенсации потребителям убытков, возникших из-за включения в договор неправомерных условий: требования о возмещении убытков подлежат удовлетворению в течение десяти дней со дня их предъявления потребителем.

«Если продавец откажется в досудебном порядке удовлетворить законные требования потребителя, то решением суда может быть оштрафован в размере 50% от взысканной суммы. Надо отметить, что этот штраф взыскивается в пользу потребителя. Таким образом, в случае судебного разбирательства клиент получит в полтора раза больше, чем ему полагалось бы в случае осуществления продавцом выплат в досудебном порядке», — пояснил председатель АЮР.

Груздев также рассказал, что относится к недопустимым условиям.

«Например, установление фейс-контроля в различных развлекательных заведениях, когда администрация наделяет себя правом пускать или не пускать людей по собственному усмотрению. Нельзя также ограничивать потребителя в способе защиты нарушенных прав. Так, в одном из случаев сеть спортивных магазинов в правилах оборота подарочных карт включала условие, что подарочные карты не подлежат возврату. Суд признал это условие ущемляющим права потребителей. Но, пожалуй, одно из самых распространенных нарушений — навязывание потребителю дополнительных платных услуг. Особенно часто это происходит при выдаче гражданам потребительских кредитов. Детальное указание в законе недопустимых условий упростит потребителям защиту их прав», — резюмировал Груздев.