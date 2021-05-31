«МегаФон» развернул тестовую сеть связи четвертого (4G) и пятого (5G) поколений в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«МегаФон» проводит тестирование технологии динамического распределения спектра (DSS) в Санкт-Петербурге. Тестовая зона совместного использования 4G и 5G развернута на площади 10 кв. км в районе Невского проспекта и «Экспофорума» и доступна всем абонентам с устройствами, поддерживающими технологию.

«Это самая широкая тестовая зона с доступом к услугам класса 5G в России без ограничений по количеству абонентов. Тестирование проводится в частотных диапазонах действующих сетей 4G (FDD) и новом миллиметровом диапазоне», — говорится в сообщении.

Максимально возможная скорость мобильного Интернета в сочетании различных полос частот составляет до 1 Гбит/с в существующих диапазонах и до 4,1 Гбит/с — в новом миллиметровом диапазоне.

Динамическое распределение спектра позволит с учетом постепенной замены мобильных устройств в дополнение к основным использовать частоты, задействованные для сетей предыдущих поколений.

«Технология DSS — не замена основному частотному диапазону. Совместно с партнерами мы продолжаем взаимодействие с регулирующими органами и считаем приоритетными для развития 5G частоты 3,4—3,8 ГГц. Однако каждая новая технология сотовой связи требует большей ширины спектра. Мы запустим 5G в целевом диапазоне и постепенно при помощи технологии DSS сможем задействовать потенциал низких диапазонов частот 2 600, 2 100, 1 800 МГц для повышения качества обслуживания и реализации функциональных возможностей 5G», — приводятся в сообщении слова генерального директора «МегаФона» Геворка Вермишяна.