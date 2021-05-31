Необходимо определить единый статус многодетной семьи, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Таким образом, по его мнению, можно ликвидировать существующие социальные дисбалансы в регионах.

«Нужно подумать о том, чтобы определить единый статус многодетной семьи, учесть, конечно, наши текущие финансовые возможности, но подумать об этом обязательно нужно», — сказал председатель «Единой России» на партийном форуме «Большой семейный совет».

«У нас региональные власти до сих пор самостоятельно определяют, какие семьи считаются многодетными», — констатировал Медведев, заметив, что зачастую это зависит от количества денег в регионе. При этом он подчеркнул, что права у всех многодетных семей должны быть одинаковыми и это создающее дисбаланс противоречие нужно устранять.

Медведев считает, что понятие «многодетная семья» «лучше сделать по московскому образцу или по образцу ряда субъектов, где возможности, близкие к московским». «Но надо смотреть правде в глаза: далеко не все субъекты к этому готовы», — признал Медведев. Он напомнил, что данная тема обсуждалась уже несколько раз, но задача с определением единого статуса многодетной семьи остается непростой. При этом лидер единороссов уверен, что «нужно к этому подходить, потому что, по Конституции, граждане обладают равными правами вне зависимости от места их проживания, и стремиться к единой модели обеспечения многодетных семей необходимо».