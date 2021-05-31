Разрабатываемый Банком России законопроект о гарантировании пенсионных резервов — средств, сформированных за счет добровольных взносов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения, — может быть внесен в Госдуму на этой неделе. Об этом в понедельник рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на выездном заседании.

«Накопительная часть пенсии состоит из двух частей — это пенсионные накопления, которые фондировались через бюджетную систему <…>, и вторая компонента — это резервы <…> — они не защищены системой гарантирования. Мы сейчас работаем над тем, чтоб такая система была введена: чтобы эти счета покрывались коллективным страхованием с поддержкой государства», — пояснил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Ожидается, что такие средства будут защищены в пределах 1,4 млн рублей, однако точная сумма пока обсуждается.

При этом гарантия будет распространяться на уже имеющиеся на счетах граждан средства, за исключением тех случаев, где фонд является только оператором.

«У многих крупных предприятий пенсионные программы не предполагают, что деньги находятся в пенсионном фонде. Пенсионный фонд лишь фиксирует пенсионные обязательства, а при наступлении этих обязательств работодатель отдает их фонду, а фонд их распределяет между гражданами. Вот такие схемы не будут защищены системой гарантирования, потому что там нечего гарантировать. А там, где работодатели или сам человек зачисляет на свой счет, индивидуальный счет, — там будет введена система гарантирования», — добавил Швецов.

«Надзор показывает устойчивость системы, следовательно, стоимость введения гарантирования не будет так высока для ее участников — то есть для граждан и прежде всего самих пенсионных фондов. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время такой законопроект появится и решение будет оформлено соответствующим законом», — пояснил он. В свою очередь Анатолий Аксаков допустил, что законопроект будет внесен в Госдуму на этой неделе.