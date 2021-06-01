Рубль немного укрепляется к доллару и евро через час после старта торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:54 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 10 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 73,33 рубля. Курс евро на 7:53 мск равнялся 89,65 рубля (минус 14 копеек).

Курсовые диапазоны с начала сессии составляют 73,32—73,4 рубля за доллар и 89,52—89,76 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.