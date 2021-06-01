Минэкономразвития задерживает перечисление банкам субсидий на льготные займы по «Программе 1764» (кредиты МСП под 7,75%), пишут «Известия» . Об этом говорится в письме Ассоциации российских банков (АРБ) на имя главы общественного совета при Минэке Александра Аузана. Более того, не подписаны даже соглашения с финансовыми учреждениями на 2021 год, отмечается в сообщении.

Президент АРБ Гарегин Тосунян указал на ряд проблем, которые служат серьезным препятствием для работы банков: Минэкономразвития не подписало с банками договоры на 2021 год, в связи с чем они с декабря 2020-го не получают субсидий на компенсацию ставок по льготным кредитам; лимит субсидий на 2021 год был доведен до банков только в марте, что привело к перерыву льготного кредитования МСП; размеры установленных лимитов позволят банкам лишь сохранить ставки по ранее выданным льготным кредитам и не дадут оформлять новые льготные займы субъектам МСП. Также в письме говорится, что ведомство уклоняется от ответов на вопросы кредитных организаций и от предложений по проведению тематического совещания, что подрывает доверие участников рынка к государственной программе по поддержке субъектов МСП.

На возмещение банкам недополученных доходов по кредитам для МСП выделили 8 млрд рублей Правительство поручило Министерству экономического развития осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств.

В Минэкономразвития заявили, что объем выдач по программе в 2021 году уже показал двукратный рост. Так, по состоянию на 19 мая малый бизнес получил 589 млрд рублей, в то время как за аналогичный период в 2020-м было выдано 283,6 млрд рублей. Ранее правительство дополнительно выделило 8 млрд рублей на субсидирование льготной ставки, средства будут направлены на обслуживание кредитного портфеля программы, сформированного во время пандемии, и достижение планового показателя по объему льготного кредитования субъектов МСП в рамках нацпроекта. Источник, близкий к ведомству, связал задержки в заключении соглашений с банками и доведением средств до них с внесением изменений в нацпроект. Кроме того, по его словам, сейчас идут комиссии по выплатам и в скором времени компенсации будут начислены.

По словам экспертов, банки не получили субсидии даже за декабрь 2020-го, последние полгода они оформляли кредиты на свой страх и риск, и многие из них сократили объем выдач. Более того, были случаи, когда к банкам приходили проверяющие и требовали начислить резервы на недополученные субсидии. Технические заминки в предоставлении субсидий негативно влияют на конечных получателей поддержки — малый бизнес. Небольшим финансовым организациям выгоднее кредитовать клиентов по собственным программам с более высокими процентными ставками, а доступность банковских средств клиентам МСП и так находится на невысоком уровне, отметили эксперты.