Минэкономразвития задерживает перечисление банкам субсидий на льготные займы по «Программе 1764» (кредиты МСП под 7,75%), пишут «Известия». Об этом говорится в письме Ассоциации российских банков (АРБ) на имя главы общественного совета при Минэке Александра Аузана. Более того, не подписаны даже соглашения с финансовыми учреждениями на 2021 год, отмечается в сообщении.

Президент АРБ Гарегин Тосунян указал на ряд проблем, которые служат серьезным препятствием для работы банков: Минэкономразвития не подписало с банками договоры на 2021 год, в связи с чем они с декабря 2020-го не получают субсидий на компенсацию ставок по льготным кредитам; лимит субсидий на 2021 год был доведен до банков только в марте, что привело к перерыву льготного кредитования МСП; размеры установленных лимитов позволят банкам лишь сохранить ставки по ранее выданным льготным кредитам и не дадут оформлять новые льготные займы субъектам МСП. Также в письме говорится, что ведомство уклоняется от ответов на вопросы кредитных организаций и от предложений по проведению тематического совещания, что подрывает доверие участников рынка к государственной программе по поддержке субъектов МСП.

На возмещение банкам недополученных доходов по кредитам для МСП выделили 8 млрд рублей

Правительство поручило Министерству экономического развития осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств.

В Минэкономразвития заявили, что объем выдач по программе в 2021 году уже показал двукратный рост. Так, по состоянию на 19 мая малый бизнес получил 589 млрд рублей, в то время как за аналогичный период в 2020-м было выдано 283,6 млрд рублей. Ранее правительство дополнительно выделило 8 млрд рублей на субсидирование льготной ставки, средства будут направлены на обслуживание кредитного портфеля программы, сформированного во время пандемии, и достижение планового показателя по объему льготного кредитования субъектов МСП в рамках нацпроекта. Источник, близкий к ведомству, связал задержки в заключении соглашений с банками и доведением средств до них с внесением изменений в нацпроект. Кроме того, по его словам, сейчас идут комиссии по выплатам и в скором времени компенсации будут начислены.

По словам экспертов, банки не получили субсидии даже за декабрь 2020-го, последние полгода они оформляли кредиты на свой страх и риск, и многие из них сократили объем выдач. Более того, были случаи, когда к банкам приходили проверяющие и требовали начислить резервы на недополученные субсидии. Технические заминки в предоставлении субсидий негативно влияют на конечных получателей поддержки — малый бизнес. Небольшим финансовым организациям выгоднее кредитовать клиентов по собственным программам с более высокими процентными ставками, а доступность банковских средств клиентам МСП и так находится на невысоком уровне, отметили эксперты.

Власти намерены сократить субсидии банкам на кредиты МСП
Власти намерены сократить субсидии банкам на кредиты МСП

Плановый объем выдач по «Программе 1764» на 2021 год — около 700 млрд рублей, сообщили в Минэкономразвития.