За I квартал этого года с долгами по коммунальным счетам не рассчитались 3,2 млн граждан, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут «Известия» , ссылаясь на данные ФССП. сообщили в Федеральной службе судебных приставов. В числе причин, повлиявших на объем коммунальных долгов в стране, эксперты называют обратный психологический эффект от мер правительственной поддержки. Не исключено, что людей расслабило действовавшее в период пандемии постановление правительства РФ, которое запрещало поставщикам отключать должников от коммунальных услуг, начислять штрафы и пени за просроченную задолженность, рассказала исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунальных услуг «ЖКХ-контроль» Светлана Разворотнева. По ее словам, люди, которые временное послабление восприняли как полное прощение всех долгов, были удивлены, когда не только накопленные долги, но и все пени и штрафы по ним были в полном объеме включены в их личные счета в начале этого года.

Запрет коммунальщикам взыскивать долги и штрафы с должников мог сбить с толку неинформированных граждан, но виноваты в этом в первую очередь чиновники, потому что не сумели разъяснить смысл положения, считает председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская. Хотя среди тех, кто «не понял», наверняка есть и те, кто не захотел понять, считает она.

Россиян вновь начнут штрафовать за неоплату ЖКУ Госдума все же будет мониторить ситуацию — гражданам потребуется дополнительная поддержка государства.

Несмотря на то что постановление было рассчитано на поддержку людей с низкими доходами, воспользовались этой мерой зачастую вовсе не они, пояснила Разворотнева. По ее словам, период пандемии понизил платежную дисциплину людей, этим же периодом воспользовались недобросовестные управляющие компании, которые вместе с реально накопленными долгами принялись заваливать жильцов платежками с долгами вымышленными. Людям стали предъявлять долги за 2006-й, 2007-й, 2008-й годы, под удар попали даже те, кто исправно платит по счетам и хранит платежки по десять лет, рассказала эксперт. Речь идет не просто о долгах, которые внесены в платежки, а о тех, по которым уже приняты судебные решения.

По действующему законодательству долги до 500 тыс. рублей рассматриваются судом в порядке приказного производства без вызова ответчика, рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. По его словам, суд имеет право выписать судебный приказ, который сразу обретает силу исполнительного производства и попадает к приставам, а те списывают с карты ответчика деньги. И в таком порядке взыскиваются не только маленькие долги по 5—10 тыс. рублей, но и крупные суммы до 500 тыс. рублей, пояснил Крохин. При этом, когда деньги уже списаны с карты по исполнительному производству, вернуть их практически невозможно — они уже ушли в бюджет.

По мнению экспертов, субсидии нужна реформа: получать ее должны все должники, независимо от договора о реструктуризации. Это отменит двойной барьер вокруг должника и поможет поскорее рассчитаться с долгом. Саму субсидию нужно начислять по одному документу, все остальные бумаги чиновники должны собирать сами в рамках межведомственного взаимодействия, считают эксперты.