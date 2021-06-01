Средний размер страховой пенсии по старости в России вырос в 2020 году на 5,7% — до 16 789,48 рубля. Такие данные приводятся в оперативном докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за январь — март 2021 года (в разделе, посвященном бюджету Пенсионного фонда России ).

«С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексированы на 6,3% (выше инфляции за предыдущий год в 1,3 раза). В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера повысился на 1 032,25 рубля и составил на 1 января 2021 года 17 535,98 рубля. В целом средний размер страховой пенсии по старости на 1 января 2021 года составил 16 789,48 рубля, что на 911,58 рубля (на 5,7%) больше, чем на начало 2020 года», — сообщили в СП.

По состоянию на 1 января 2021 года число пенсионеров — получателей федеральной социальной доплаты к пенсии составило 2 млн 904,95 тыс. человек, сократившись за год на 2,16 тыс. человек (на 0,7%). Средний размер доплаты увеличился с 1 980,07 рубля на 1 апреля 2020 года до 2 184,07 рубля на 1 апреля 2021-го.

Минимальный уровень пенсионного обеспечения на 2021 год, как и прежде, предусмотрен не ниже прожиточного минимума пенсионера в соответствующем регионе, размер которого не превышает общероссийскую величину прожиточного минимума пенсионера в 10 022 рубля, напоминают в СП. С 2021 года осуществляется переход к новому порядку расчета величины прожиточного минимума на душу населения (вместо расчета, основанного на потребительской корзине, новый подход предусматривает расчет исходя из медианного среднедушевого дохода).

По данным Счетной палаты, в бюджет ПФР в I квартале 2021 года поступило 2,087 трлн рублей, или 22,9% от всех прогнозируемых доходов. Основную часть составили страховые взносы (1,269 трлн рублей) и средства федерального бюджета (804,143 млрд рублей). По сравнению с I кварталом 2020 года наблюдалось снижение показателей практически по всем основным доходам, наибольшее сложилось по:

поступлениям из федерального бюджета (на 8,5%);

страховым взносам (на 1,2%), среди причин — уменьшение за 2020 год количества граждан, с выплат которых начислены страховые взносы в ПФР, на 4,5 млн человек;

доходам от использования имущества (на 48%), что обусловлено снижением на 49,2% доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений управляющими компаниями;

поступлениям из негосударственных пенсионных фондов (на 35,7%), поскольку по сравнению с переходной кампанией 2019 года в 2020 году НПФ в качестве страховщика сменили на ПФР на 31,8% меньше застрахованных лиц.

Совокупная задолженность перед бюджетом ПФР по страховым взносам на 1 марта 2021 года составила 316,271 млрд рублей. Основную долю (115,749 млрд рублей) задолженности по страховым взносам, образовавшейся за расчетный период с 1 января 2017 года, составляет задолженность индивидуальных предпринимателей.

Расходы ПФР составили 2,092 трлн рублей, или 21,8% показателя, утвержденного федеральным законом о бюджете ПФР на 2021 год и сводной бюджетной росписью. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года расходы в целом уменьшились на 8,4%.

На реализацию материнского (семейного) капитала из бюджета ПФР было израсходовано 93,131 млрд рублей, что на 62,8% больше, чем в I квартале 2020 года. Такой значительный рост объясняется обращениями семей, в которых родился первый ребенок, поясняют аудиторы.



В результате за январь — март 2021 года бюджет ПФР был исполнен с дефицитом в 5,149 млрд рублей. При этом остаток средств на счетах в Федеральном казначействе в части распределительной составляющей бюджета ПФР составил 890,019 млрд рублей.