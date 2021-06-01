Банк «Восточный», проданный в апреле Совкомбанку, показал заметное увеличение просроченной задолженности в портфеле: за месяц объем проблемных рублевых кредитов вырос на 18% до 70,1 млрд рублей, пишет РБК . Это следует из его оборотной ведомости на 1 мая. Портфель «плохих» ссуд, выданных в рублях нефинансовым частным компаниям, практически удвоился до 13,3 млрд рублей. По этой статье баланса «Восточный» оказался лидером по приросту просрочки в секторе, такой динамики не наблюдалось минимум с начала 2020 года. В просрочку вышли кредиты, «которые уже были зарезервированы на 100%», сообщил представитель Совкомбанка.

Как следует из оборотной ведомости банка на 1 мая, за месяц рублевый корпоративный портфель «Восточного» с учетом резервов и просрочки вырос на 2% до 27,5 млрд рублей. Самое заметное движение происходило по счетам, на которых отражаются кредиты, выданные нефинансовым частным компаниям, — за отчетный период объем таких ссуд на балансе банка сократился почти на 29,9% до 26,4 млрд рублей до вычета резервов. По российским стандартам отчетности проблемные кредиты включаются в портфель, поэтому сокращения как такового не произошло, пояснил аналитик S&P Роман Рыбалкин. Розничный рублевый портфель «Восточного» в апреле не претерпел таких изменений: кредиты, выданные физлицам, сократились всего на 1,5 млрд рублей (минус 1,5%) — до 96,1 млрд рублей до вычета резервов. Объем просроченной задолженности в рознице уменьшился на 0,8 млрд рублей, или на 4%.

Совкомбанк купил «Восточный» за цену в два раза меньше размера его капитала Для сделки банк был оценен всего в 11 млрд рублей.

По словам старшего аналитика рейтингового агентства «НКР» Егора Лопатина, рост резервов по корпоративному портфелю в апреле составил 3,3 млрд рублей. Ухудшение качества портфеля фактически не отразилось на нормативах достаточности капитала. Эксперт также напомнил, что сделка Совкомбанка с «Восточным» сопровождалась докапитализацией, чтобы поддержать нормативы достаточности собственных средств приобретенного банка. Покупатель сообщал о намерении влить в капитал 7 млрд рублей. В апреле поддержка составила 3 млрд рублей — это отражено на балансе на 1 мая, но еще не учитывается при расчете регуляторного капитала и, как следствие, нормативах, отметил Лопатин.

Корпоративный портфель банка «Восточный» сформировался благодаря объединению с банком «Юниаструм». Baring Vostok после кризиса 2014—2015 годов искал инвестора и договорился с Артемом Аветисяном и его партнерами об объединении банков. Аветисян с 2011 года возглавляет направление «Новый бизнес» в Агентстве стратегических инициатив, а также «Клуб лидеров» — объединение бизнесменов при нем. Вопросы к качеству бывшего портфеля «Юниаструма» появились после объединения банков в 2018 году. Долг на 1,6 млрд рублей перед банком «Восточный» был и у компании «Финвижн» Аветисяна. Она взяла кредит в банке на выкуп долей в компаниях, появление которых на балансе «Восточного» вызвало вопросы в ходе проверки ЦБ. «Финвижн» обещала досрочно погасить свой долг незадолго до продажи банка.