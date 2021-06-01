Россия обладает достаточными ресурсами для выхода на траекторию экономического роста 3% и более, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК . По его словам, к концу этого года ожидается восстановление экономики до допандемийного уровня.

«Те меры, которые приняло правительство, были адекватными: мы не закрывали, по крайней мере на длительный срок, нашу экономику, что, конечно, позитивно сказалось на ситуации. Сейчас мы уже частично отказываемся от мер, которые были приняты в период пандемии, в частности от послаблений банковскому сектору, и проходим этот этап достаточно безболезненно. Поэтому я считаю, что выход на траекторию роста 3% ВВП и больше, безусловно, будет», — заявил Костин.

Глава ВТБ отметил, что с учетом разрабатываемых правительством мер и активизации инвестиционного процесса в РФ есть все условия для устойчивого роста. «Этот рост, наверное, не может устраивать в полной мере. У нас есть достаточно государственных ресурсов, и я сторонник того, чтобы эти ресурсы активно внедрялись в экономику. В условиях нынешней геополитики рассчитывать на большой вклад западных инвесторов не приходится. Я думаю, что активизация инвестиционного процесса плюс тот набор мер, который государство и правительство сейчас разрабатывают, — по борьбе с бедностью, по сокращению административных ограничений и другие — все это достаточно для устойчивого роста», — добавил Костин.