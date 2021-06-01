Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:08 мск поднялся на 0,72% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 748,59 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 1,01% и равнялся 1 613,73 пункта.

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Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова напоминает, что «индексы Мосбиржи и РТС в понедельник умеренно снизились и оставались на существенном расстоянии от ключевых краткосрочных поддержек в 3 670 и 1 565 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), преодоление которых свидетельствовало бы о рисках смены тренда».

Эксперт подчеркивает, что индикаторы в целом выглядят готовыми к развитию восходящего движения и возвращению в район недавних максимумов. «В начале основной сессии российские фондовые индексы могут попытаться подрасти и восстановить позиции во многом благодаря восходящей динамке нефтяных цен, — написала Кожухова перед началом торгов. — Ограничивать покупателей, однако, будут неоднозначные настроения на мировых фондовых биржах. В течение дня, впрочем, активность инвесторов может возрасти на фоне публикации макроэкономических данных и новостей с заседания министерского комитета ОПЕК+. Преобладающим по рисковым активам остается восходящий тренд».