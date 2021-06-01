Экспобанк с 1 июня ввел вклад «Летний».
Минимальная сумма вложения — 30 тыс. рублей, 500 долларов или евро. Для вклада в рублях срок может составлять от 91 до 1,5 тыс. дней, в долларах — от 181 до 732 дней, в евро — от 91 до 732 дней.
Процентные ставки в рублях составляют 5,2—6%, в долларах — 0,1—0,25%, в евро — 0,05—0,1% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.
Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или капитализируются. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Оформить депозит можно в отделении банка, а также в интернет-банке.