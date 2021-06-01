Большинство (59%) жителей крупных и средних городов РФ считают, что в наше время надо копить деньги на поддержку детей. Сумму накоплений, которая обеспечит достойное будущее потомству, в среднем по стране оценивают в 7,6 млн рублей, выяснила компания «Сбербанк страхование жизни» в ходе исследования, проведенного в 37 городах накануне Международного дня защиты детей (данные приводятся в релизе СберБанка).

Самой популярной целью «детских» накоплений остается оплата образования. В мае 2021 года такую цель назвали 66% участников опроса, готовых копить для детей. В то же время год назад родителей, выбирающих эту цель, было больше ― 70%. По всем остальным популярным целям доля родителей-накопителей выросла: 57% опрошенных считают необходимым откладывать, чтобы купить ребенку квартиру (53% год назад), 42% ― на лечение детей (12%), 24% ― «чтобы у детей были деньги, когда они вырастут» (14%), 20% ― для передачи сбережений по наследству (8%).

Копить для детей считают правильным родители всех возрастов. Среди участников опроса в возрасте от 18 до 30 лет такого мнения придерживаются 67%, в группе от 30 до 50 лет ― 63%, а среди респондентов от 50 до 60 лет ― 54%. С необходимостью делать сбережения для своего потомства чаще согласны женщины: на вопрос «Считаете ли вы нужным копить на поддержку детей?» положительно ответили 62% женщин и 56% мужчин.

Суммы накоплений, которые обеспечили бы достойное будущее потомству, жители разных городов оценивают по-разному. Самые высокие оценки — в Москве и Санкт-Петербурге: 13,2 млн и 11,1 млн рублей соответственно. В других городах-миллионниках суммы варьируются от 5,9 млн рублей в Ростове-на-Дону до 4,6 млн рублей в Уфе и Омске. В городах с меньшим населением будущее детей можно обеспечить меньшими суммами: по оценке родителей из Барнаула и Астрахани, это 4,1 млн рублей, из Махачкалы — 3,6 млн рублей.

Больше всего тех, кто считает необходимым копить деньги на поддержку детей, проживает в Москве ― 69% опрошенных из этого города. Такого же мнения придерживаются 66% респондентов из Воронежа, Липецка и Набережных Челнов, 63% из Новосибирска и Рязани, 62% — из Тюмени.

Как показал опрос, родители не только стремятся обеспечить детей накоплениями на будущие цели — 45% представителей старшего поколения материально поддерживают своих взрослых детей, причем за год их доля выросла на 5 процентных пунктов. 46% респондентов признали, что получают финансовую помощь от родителей и других старших родственников (год назад таких было 44%). Чаще всего финансово помогают взрослым детям жители Краснодара (96% респондентов из этого города), Ярославля (72%) и Воронежа (71%).



Опрос проводился в мае 2021 года в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов.