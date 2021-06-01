Банк «Открытие» по итогам первых четырех месяцев 2021 года получил 34,5 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета против 8,9 млрд за аналогичный период прошлого года. Такие данные отчетности приводятся в релизе кредитной организации.

Доходы банка от регулярной деятельности (чистые процентные и чистые комиссионные доходы) за четыре месяца составили 36 млрд рублей (плюс 40% в годовом выражении).

Активы «Открытия» выросли с начала года на 10,6% до 2,9 трлн рублей, в том числе кредитный портфель до вычета резервов — на 12,9% до 1,9 трлн.

Корпоративный кредитный портфель увеличился на 14,6% до 1,4 трлн рублей. Объем выданных за четыре месяца 2021 года кредитов корпоративным клиентам и клиентам из сегмента малого и среднего бизнеса составил 450 млрд рублей, что на 58,1% выше, чем за аналогичный период 2020-го.

Розничный кредитный портфель вырос за четыре месяца на 8,8% до 539 млрд рублей. С начала 2021 года банк выдал 109 млрд рублей розничных кредитов, что на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем средств клиентов за четыре месяца увеличился на 10,6% до 2,11 трлн рублей за счет прироста объема средств корпоративных клиентов на 20,8%, до 1,137 трлн. Объем средств физических лиц на 1 мая составил 978 млрд рублей (плюс 0,8% с начала года). Доля текущих счетов в средствах клиентов выросла с 39,1% на 1 января 2021 года до 45,4%.

Регуляторный капитал банка с начала года увеличился на 7% до 359 млрд рублей.

«Нормативы достаточности капитала и ликвидности банк «Открытие» соблюдает с существенным запасом: по сравнению с началом года значение Н1.0 остается на высоком уровне 13,9% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок). Увеличение норматива Н1.0 с начала года составляет 0,02 процентного пункта — эффект от роста активов на 11% и увеличения прибыли за период», — отмечается в сообщении.

Отдельно в апреле банк заработал 8,6 млрд рублей.

Активы банка в апреле увеличились на 7,7%, что было обеспечено увеличением кредитного портфеля и портфеля межбанковских кредитов.

Кредитный портфель банка до вычета резервов за апрель увеличился на 3,3%. Рост объема кредитов юридическим лицам составил 3,5%; розничный кредитный портфель увеличился на 2,9%.

В апреле 2021 года банк выдал 133 млрд рублей кредитов корпоративным клиентам и клиентам из сегмента малого и среднего бизнеса, что в 3,3 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Объем выданных розничных кредитов в апреле составил 33 млрд рублей (в 3,2 раза больше, чем годом ранее).



Объем средств клиентов в апреле вырос на 7,6% преимущественно за счет юридических лиц (рост на 13,3%).